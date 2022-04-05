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В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно: есть раненый

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Мариуполь, Вторник 05 апреля 2022 11:44
В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно: есть раненый Фото: в порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно (mvs.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканской Республики в морпорте Мариуполя. Один из членов экипажа ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, который находился возле одного из причалов", - говорится в сообщении.

Известно, что попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.

Указано, что морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

Как добавляют в ВМС, на судне продолжается пожар, он постепенно уходит под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.

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