В порту Мариуполя тонет обстрелянное оккупантами гражданское судно: есть раненый
Российские войска обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканской Республики в морпорте Мариуполя. Один из членов экипажа ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, который находился возле одного из причалов", - говорится в сообщении.
Известно, что попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение:
"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".
Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, в то же время пожар охватывал все большую площадь.
Указано, что морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.
Как добавляют в ВМС, на судне продолжается пожар, он постепенно уходит под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно.
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