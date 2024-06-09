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В порту Маріуполя помітили новий російський корабель (фото)

Фото: в порту Маріуполя помітили новий російський корабель (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У порту Маріуполя помітили новий російський корабель. Ймовірно, це вже друге російське судно, яке прибуло з початку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріупольский порт. Черговий мародер, зайшов в порт з вантажем. Після рейду на дві доби", - розповів він.

Як зазначив радник мера, він стояв на причалі під завантаження сипучих.

"Можете побачити - каолін та руда. Ніякого зерна. Проте, будуть звітувати про зерно. Нащо - побачимо", - констатував Андрющенко.

 

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, порт вони перетворили на військову базу.

Крім того, сюди часто пришвартовуються кораблі, на яких загарбники вивозять крадене з окупованих територій України продовольство, зокрема зерно.

Нагадаємо, у березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя був також помічений російський корабель. Це було перше судно, яке зайшло до міського порту з початку 2024 року.

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