В порту Маріуполя помітили новий російський корабель (фото)

"Маріупольский порт. Черговий мародер, зайшов в порт з вантажем. Після рейду на дві доби", - розповів він.

Як зазначив радник мера, він стояв на причалі під завантаження сипучих.

"Можете побачити - каолін та руда. Ніякого зерна. Проте, будуть звітувати про зерно. Нащо - побачимо", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Зокрема, порт вони перетворили на військову базу.

Крім того, сюди часто пришвартовуються кораблі, на яких загарбники вивозять крадене з окупованих територій України продовольство, зокрема зерно.

Нагадаємо, у березні в порту тимчасово окупованого Маріуполя був також помічений російський корабель. Це було перше судно, яке зайшло до міського порту з початку 2024 року.