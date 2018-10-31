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В порту Барселоны пассажирский паром столкнулся с краном и загорелся

Новости » Происшествия    31.10.2018 - 16:01
Фото: место происшествия (скрин видео)
Фото: место происшествия (скрин видео)

Из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты

Пассажирский паром столкнулся с погрузочным краном в порту Барселоны, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на La Vanguardia.

Как сообщается, паром, принадлежащий итальянской компании Grandi Navi Veloci, перевозил пассажиров и транспортные средства. Он врезался в причальную стенку, на которой находились несколько кранов, и повалил один из них. После падения крана начался пожар.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал, пожарные смогли потушить пламя за несколько часов. Из-за падения крана были повреждены несколько контейнеров на берегу, в которых находились опасные химикаты.

Из-за этого с прилегающей территории эвакуировали всех работников, а Департамент гражданской обороны также активировал предупреждение о возможном загрязнении моря.

Напомним, ранее сообщалось, что иранский военный корабль врезался в бетонные волнорезы в порту в Каспийском море, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

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