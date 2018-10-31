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У порту Барселони пасажирський пором зіткнувся з краном і загорівся

Новини » Надзвичайні події    31.10.2018 - 16:01
Фото: місце події (скрін відео)
Фото: місце події (скрін відео)

Через падіння крану були пошкоджені кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати

Пасажирський пором зіткнувся з навантажувальним краном в порту Барселони, внаслідок чого сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Vanguardia.

Як повідомляється, пором, який належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів та транспортні засоби. Він врізався у причальну стінку, на якій знаходилися кілька кранів, і повалив один із них. Після падіння крану почалася пожежа.

Зазначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав, пожежні змогли загасити полум’я за кілька годин. Через падіння крану були пошкоджені кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати.

Через це з навколишньої території евакуювали всіх працівників, а Департамент цивільної оборони також активував попередження про можливе забруднення моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти.

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