У порту Барселони пасажирський пором зіткнувся з краном і загорівся

Фото: місце події (скрін відео)

Через падіння крану були пошкоджені кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати

Пасажирський пором зіткнувся з навантажувальним краном в порту Барселони, внаслідок чого сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Vanguardia.

Як повідомляється, пором, який належить італійській компанії Grandi Navi Veloci, перевозив пасажирів та транспортні засоби. Він врізався у причальну стінку, на якій знаходилися кілька кранів, і повалив один із них. Після падіння крану почалася пожежа.

Зазначається, що в результаті аварії ніхто не постраждав, пожежні змогли загасити полум’я за кілька годин. Через падіння крану були пошкоджені кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати.

Через це з навколишньої території евакуювали всіх працівників, а Департамент цивільної оборони також активував попередження про можливе забруднення моря.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іранський військовий корабель врізався в бетонні хвилерізи у порту у Каспійському морі, двох членів екіпажу вважають зниклими безвісти.