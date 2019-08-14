На Портнова подали заявление в ГБР из-за финансирования Зеленского

Кандидат в Верховную Раду от "Европейской Солидарности" Татьяна Черновол подала заявление на Андрея Портнова в Государственного бюро расследований (ГБР). В нем говорится о фактах нарушения им избирательного законодательства и обвинениях Портнова в создании преступной организации с целью узурпации власти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог Черновол на "Украинской правде".

"В частности, законодательство предусматривает исключительно добровольное финансирование предвыборных фондов, зато целый перечень помощников и юристов подчиненных Портнову перечислили миллионы грн в предвыборный фонд кандидата в Президенты Владимира Зеленского, выполняя поручение Портнова. Все это было осуществлено согласно договоренности с самим Владимиром Зеленским и нынешнее назначение целого перечня лиц близких к Портнову на высокие государственные должности, является следствием этих договоренностей. В частности, речь идет о назначении люстрованного Андрея Богдана руководителем офиса Президента", - пояснила предмет заявления Черновол в блоге на УП.