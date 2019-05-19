Бывший глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и заместитель главы АП по времени Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину 20 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Портнова Telegram.

Отметим, Портнов прилетел в Киеве 20 мая после 5 лет жизни за границей.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать", - написал он.

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