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В Портленде арестованы более 50 человек в результате столкновений с полицией

Автор: Инна Собора

В США на протестах в Портленде произошли стычки с полицией. Силовики использовали слезоточивый газ, когда протестующие бросали зажигательные бомбы и камни в полицию.

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Об этом пишет Reuters.

В результате были арестованы более 50 человек. Полиция заявила о "бурном и жестоком" поведении протестующих.

Правохраниели заявили, что от одной из зажигательных бомб загорелся член общины, и он был доставлен в больницу. Также сержант также был поражен фейерверком, в результате чего он получил травму руки.

Всего участие в протестах принимали около 400 человек. Акции протестов продолжаются уже более трех месяцев, часто сопровождаются насилием.

Ранее сообщалось, что в Портленде во время уличных протестов застрелили человека.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что правоохранители арестовали более 200 человек во время массовых беспорядков по всей стране.

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