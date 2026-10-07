Порти, залізниця і тарифи: що заважає металургії вийти з кризи

Наразі три найбільші металургійні комбінати країни - "Запоріжсталь", "Каметсталь" і "АрселорМіттал Кривий Ріг", - не працюють. Разом вони забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні.

Втім, проблеми галузі пов’язані не лише з ударами по підприємствах. Ще до масованих атак на заводи металургія почала втрачати можливість вивозити продукцію. А саме:

у червні Україна експортувала 524,7 тис. тонн металопродукції;

у липні - 322,2 тис. тонн;

в серпні - лише 124,8 тис. тонн.

Тобто за два місяці обсяги скоротилися на 76%. Найбільший удар припав на морську логістику: морський експорт впав із 322,4 тис. тонн у червні до 11 тис. тонн у серпні - це 97%.



У Держмитслужбі пояснюють це припиненням морських перевезень через посилення російських атак і вимушеним перерозподілом вантажів на інші маршрути.

Проте сухопутні маршрути не змогли компенсувати втрату морського експорту. За 20 місяців, із січня 2025-го до серпня 2026 року, сумарні обсяги залізничного та автомобільного експорту жодного разу не перевищували 289 тис. тонн на місяць.



Додатковим фактором погіршення ситуації стало подорожчання залізничної логістики. З 1 серпня "Укрзалізниця" підвищила вантажні тарифи на 30%. Бізнес розкритикував це рішення: у червні "Укрметалургпром" оцінював можливі втрати від підвищення тарифів майже у 100 млрд грн ВВП і 2,4 млрд доларів валютної виручки.



На початку серпня об’єднання закликало уряд скасувати рішення і пропонувало натомість поступове підвищення тарифів на 8-14% протягом 2026-2027 років, і лише після відновлення судноплавства в чорноморських портах.

Втім, УЗ відмовилася від пропозицій і заявила, що фактичне підвищення на 30% стало "компромісом" - хоча і підтвердила, що вантажі ГМК були переорієнтовані з портів Великої Одеси на сухопутні прикордонні переходи та дунайський напрямок.



Таким чином, головною умовою виходу металургії з кризи залишається відновлення повноцінної морської логістики: саме через море Україна могла вивозити найбільші обсяги чавуну, напівфабрикатів та іншої металопродукції.

Без цього навантаження продовжить переходити на залізницю та автотранспорт, які не здатні повністю замістити морський експорт і при цьому є значно дорожчими.