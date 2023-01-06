На порталі "Дія" з'явився один із найпопулярніших документів для підприємців

"Продовжуємо спрощувати умови для ведення бізнесу в Україні. Один з найпопулярніших документів для підприємців - витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР) вже на порталі "Дія", - написав Федоров.

Він нагадав, документ підтверджує, що громадянин має або мав бізнес, діючі підприємці можуть використати його, щоб підписати договір, отримати послуги у банку тощо.

"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР треба було звертатися до реєстратора, нотаріуса чи йти у ЦНАП. І, зрештою, чекати добу. Зараз - робите кілька кліків на порталі "Дія" і документ вже у вас", - зазначив Федоров.

Документ доступний на порталі "Дія" за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до порталу "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав.

Також ми писали, що в "Дії" повноцінно запрацювала програма доступного кредитування та отримання пільгових кредитів від держави "єОселя".

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