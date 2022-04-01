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На портале "Дія" возобновили услуги для ФОП

Фото: в "Дії" возобновили услуги для ФОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство цифровой трансформации возобновило услуги для предпринимателей на портале "Дія". В частности, восстановили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

С начала войны реестр был выключен для безопасности данных украинцев. После возобновления его работы на портале "Дія" снова можно:

  • внести изменения о ФОП;
  • закрыть ФОП.

Федоров напомнил, что на этой неделе была возобновлена регистрация предпринимателей через "Дію". За это время в Украине уже зарегистрировано 1800 ФОП.

Напомним, 25 тысяч украинцев уже подали заявку через "Дію" на восстановление жилья.

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ФОПДия