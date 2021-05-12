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Портал "Комментарии" - первое медиа Украины, присоединившееся к Глобальному договору ООН

 

Портал "Комментарии", который входит в издательскую группу "Масави", стал новым участником Глобального договора ООН в Украине, сделав значительный шаг в направлении устойчивого развития. Сейчас это первое и пока единственное медиа в Украине, которое присоединилось к этому Договору.

Став участником Глобального договора ООН, портал "Комментарии" обязался следовать 10 Принципам по четырем основным направлениям: защита прав человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды и противодействие коррупции.

В ближайших планах портала "Комментарии" в рамках сотрудничества:

  • создание отдельного раздела, где будет освещаться тема устойчивого развития и связанные с этим направлением проблемы;
  • инициирование ежегодной премии "Экобренд года" по таким номинациям: "Экоофис", "Экотуризм", "Экоивент", "Экофуд", "Экостайл";
  • обеспечение информационной поддержки предприятиям, которые поставили для себя в приоритет принципы устойчивого развития и защиту окружающей среды;
  • проведение круглых столов для актуализации внимания к этой проблематике.

Команда портала продолжит работать над достижением 17 целей устойчивого развития, определенных ООН. Среди них:

  • обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;
  • гендерное равенство, расширение прав и возможностей всех женщин;
  • содействие поступательному, комплексному и устойчивому экономическому росту, полной и продуктивной занятости и достойной работы для всех;
  • сокращение неравенства внутри страны;
  • переход к рациональным моделям потребления и производства;
  • борьба с изменением климата и его последствиями;
  • построение миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития;
  • активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

Портал "Комментарии" официально утвердился как социально ответственная компания, которая обеспечивает соблюдение прав человека, а также выполняет основные положения Международной организации труда и придерживается принципов экологического права.

Как известно, в 2015 году все 193 члена Организации Объединенных Наций приняли план достижения общего лучшего будущего. Следующие 15 лет совместными усилиями участники обещают преодолевать бедность, бороться с неравенством и несправедливостью и защищать нашу планету.

17 целей устойчивого развития определяют общее видение того, куда должен двигаться мир. Реализация этих амбиций требует беспрецедентных усилий всех секторов общества. И бизнес должен сыграть чрезвычайно важную роль в этом процессе.

Напомним, что Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это особая инициатива Генерального секретаря ООН и крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.

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