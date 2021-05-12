Портал "Комментарии" - первое медиа Украины, присоединившееся к Глобальному договору ООН

Портал "Комментарии", который входит в издательскую группу "Масави", стал новым участником Глобального договора ООН в Украине, сделав значительный шаг в направлении устойчивого развития. Сейчас это первое и пока единственное медиа в Украине, которое присоединилось к этому Договору.
Став участником Глобального договора ООН, портал "Комментарии" обязался следовать 10 Принципам по четырем основным направлениям: защита прав человека, трудовые отношения, охрана окружающей среды и противодействие коррупции.
В ближайших планах портала "Комментарии" в рамках сотрудничества:
Команда портала продолжит работать над достижением 17 целей устойчивого развития, определенных ООН. Среди них:
Портал "Комментарии" официально утвердился как социально ответственная компания, которая обеспечивает соблюдение прав человека, а также выполняет основные положения Международной организации труда и придерживается принципов экологического права.
Как известно, в 2015 году все 193 члена Организации Объединенных Наций приняли план достижения общего лучшего будущего. Следующие 15 лет совместными усилиями участники обещают преодолевать бедность, бороться с неравенством и несправедливостью и защищать нашу планету.
17 целей устойчивого развития определяют общее видение того, куда должен двигаться мир. Реализация этих амбиций требует беспрецедентных усилий всех секторов общества. И бизнес должен сыграть чрезвычайно важную роль в этом процессе.
Напомним, что Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем глобальной сети UN Global Compact (Глобального договора Организации Объединенных Наций). Это особая инициатива Генерального секретаря ООН и крупнейшая в мире ассоциация корпоративно ответственного бизнеса, призывающая компании выстраивать свою деятельность и стратегию с учетом Целей устойчивого развития и на основе Десяти универсальных принципов в области прав человека, труда, окружающей среды и борьбы с коррупцией.