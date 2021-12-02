Порт "Ольвия" перешел в концессию и получит 3,4 млрд гривен инвестиций, - МИУ

В Украине заключено первое концессионное соглашение о передаче государственных портов в концессию по программе "Большая стройка". Порт "Ольвия" переходит в концессию в международную группу QTerminals с запланированным объемом инвестиций 3,4 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно подписанным документам, ГП "Стивидорная компания "Ольвия" переходит в концессию QTerminals сроком на 35 лет. QTerminals является ведущим международным оператором портов и терминалов и имеет в управлении порт Хамад в Катаре и порт в турецкой Анталии.

"Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения - это решение инфраструктурных проблем города Николаева. Так, на средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно плану, половина гарантированных инвестиций в размере 3,4 млрд грн будет направлена ​​на развитие порта уже в ближайшие 3,5 года. Это позволит улучшить инфраструктуру одного из наиболее перспективных портов Украины, создать новые рабочие места и повысить экспортный потенциал и конкурентоспособность страны на международном рынке.

Кроме того, по меньшей мере 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева, вблизи которого находится порт.