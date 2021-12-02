ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порт "Ольвия" перешел в концессию и получит 3,4 млрд гривен инвестиций, - МИУ

Новина українською →
Николаев, Четверг 02 декабря 2021 12:25
Порт "Ольвия" перешел в концессию и получит 3,4 млрд гривен инвестиций, - МИУ Фото: порт "Ольвия" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине заключено первое концессионное соглашение о передаче государственных портов в концессию по программе "Большая стройка". Порт "Ольвия" переходит в концессию в международную группу QTerminals с запланированным объемом инвестиций 3,4 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно подписанным документам, ГП "Стивидорная компания "Ольвия" переходит в концессию QTerminals сроком на 35 лет. QTerminals является ведущим международным оператором портов и терминалов и имеет в управлении порт Хамад в Катаре и порт в турецкой Анталии.

"Соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на 6 лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения - это решение инфраструктурных проблем города Николаева. Так, на средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Согласно плану, половина гарантированных инвестиций в размере 3,4 млрд грн будет направлена ​​на развитие порта уже в ближайшие 3,5 года. Это позволит улучшить инфраструктуру одного из наиболее перспективных портов Украины, создать новые рабочие места и повысить экспортный потенциал и конкурентоспособность страны на международном рынке.

Кроме того, по меньшей мере 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева, вблизи которого находится порт.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в числе приоритетов программы "Большая стройка" - развитие морских и речных перевозок. В том числе, посредством передачи государственных портов в концессию с целью улучшения инфраструктуры и увеличения инвестиций и бюджетных поступлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
Рада приняла госбюджет-2022: основные показатели
DAILY
Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Штамм "Омикрон". Опасна ли новая мутация вируса и чего от нее ждать