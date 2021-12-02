Порт "Ольвія" перейшов у концесію і отримає 3,4 млрд гривень інвестицій, - МІУ

В Україні укладена перша концесійна угода щодо передання державних портів у концесію за програмою "Велике будівництво". Порт "Ольвія" переходить у концесію до міжнародної групи QTerminals із запланованим обсягом інвестицій 3,4 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Згідно з підписаними документами, ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" переходить у концесію QTerminals терміном на 35 років. QTerminals є провідним міжнародним оператором портів і терміналів і має в управлінні порт Хамад у Катарі та порт у турецькій Анталії.

"Угодою передбачено збереження робочих місць для працівників підприємства терміном на 6 років. Також залишається вимога про максимальне залучення для роботи в порту саме українських громадян. Окремий пункт угоди - це вирішення інфраструктурних проблем міста Миколаїв. Так, за кошти інвестора планується будівництво нового тунелю під залізницею у Корабельному районі", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з планом, половину гарантованих інвестицій у розмірі 3,4 млрд грн буде спрямовано на розбудову порту вже у найближчі 3,5 роки. Це дозволить покращити інфраструктуру одного з найбільш перспективних портів України, створити нові робочі місця та підвищити експортний потенціал і конкурентоспроможність країни на міжнародному ринку.

Крім того, щонайменше 80 млн грн буде інвестовано в інфраструктуру Миколаєва, поблизу якого розташований порт.