Порт Маріуполя чекає "бавовну". РФ розчищає залізничну колію для доставки БК на Бердянськ

Окупанти шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрямок та Вугледар Донецької області. Зокрема, вирішили розчистити залізничну колію з Маріупольського порту до вокзалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"З огляду скажімо на наявність Маріупольського та Бердянського напрямів вони вирішили залучити порт для поставляння БК на лінію Волноваха-Вугледар", - розповів він.
Андрющенко зазначив, що БК будуть рухатись наступним маршрутом: Маріупольський порт-Маріуполь (залізниця з порту) до залізничного вузла Волновахи - автомобілями на Вугледар.
"Опціонально - автодоставка БК з Маріуполя на Бердянський напрям. Поки - це плани та фантазії. Але перші кроки для того почали робити. Що тут скажеш. Порт чекає на "бавовну", - констатував радник мера Маріуполя.
За даними 15 червня, українські військові продовжують просуватися на всіх напрямках фронту. Наразі ЗСУ відсунули ворога на відстань близько кілометра.
Зокрема, Силам оборони вдалося наблизитися у бік позицій окупантів до 1 км у районі Вугледару Донецької області та за даними на ранок 16 червня, ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.
Щодо Запорізького напряму, то як писав у своєму зведенні Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися і на цій ділянці, навіть, ймовірно, в деяких місцях прорвавши першу лінію оборони росіян.
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