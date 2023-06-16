Порт Маріуполя чекає "бавовну". РФ розчищає залізничну колію для доставки БК на Бердянськ

"З огляду скажімо на наявність Маріупольського та Бердянського напрямів вони вирішили залучити порт для поставляння БК на лінію Волноваха-Вугледар", - розповів він.

Андрющенко зазначив, що БК будуть рухатись наступним маршрутом: Маріупольський порт-Маріуполь (залізниця з порту) до залізничного вузла Волновахи - автомобілями на Вугледар.

"Опціонально - автодоставка БК з Маріуполя на Бердянський напрям. Поки - це плани та фантазії. Але перші кроки для того почали робити. Що тут скажеш. Порт чекає на "бавовну", - констатував радник мера Маріуполя.

Ситуація на фронті

За даними 15 червня, українські військові продовжують просуватися на всіх напрямках фронту. Наразі ЗСУ відсунули ворога на відстань близько кілометра.

Зокрема, Силам оборони вдалося наблизитися у бік позицій окупантів до 1 км у районі Вугледару Донецької області та за даними на ранок 16 червня, ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах.

Щодо Запорізького напряму, то як писав у своєму зведенні Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися і на цій ділянці, навіть, ймовірно, в деяких місцях прорвавши першу лінію оборони росіян.