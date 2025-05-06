Порт Чорноморськ готують до передачі в концесію: таємно і без діючого персоналу

"Про те, що готується концесія, стало відомо на початку року, - зазначає видання. - А вже у березні Міністерство оголосило, що 24 квітня у Варшаві за підтримки ЄБРР та IFC, які вже розробили ТЕО концесії, пройде конференція для потенційних інвесторів та профільних експертів".

Між тим, сам захід відбувався із мінімумом офіційних звітів.

Зокрема, у повідомленні про оголошення конференції було сказано, що «за результатами проведення аналізу ефективності Міністерство розвитку громад та територій України прийняло рішення здійснити державно-приватне партнерство у формі концесії щодо Першого та Контейнерного терміналів в Порту Чорноморськ та здійснити підготовку до проведення концесійного конкурсу».

Однак згаданий текст аналізу і умов концесії Міністерство, ЄБРР та IFC так і не оприлюднили. Як і не сказали майбутнім орендарям під час презентації про те, що майно порту Чорноморська перебуває під арештом, а сам порт щодня перебуває під загрозою російських обстрілів, додають журналісти.

Вимоги ж до майбутніх концесіонерів Мінрозвитку виписало таким чином, що взяти участь у потенційних тендерах зможуть виключно іноземні оператори, оскільки вимогу "управління портами у двох країнах" не подолає жодна з українських компаній.

Наразі, за даними експертів, на яких посилається видання, у порті залишилось 40 адміністративних працівників, середня зарплата яких становить 10 тисяч гривень (250 доларів) на місяць. Ще 110 захищені від звільнення чи скорочення через те, що вони призвані до лав Збройних сил України.

Згідно з вимогами, складеними Мінрозвитку, майбутній концесіонер має забезпечити "умови праці після здачі порту у концесію «не гіршими, ніж були".

"Іншими словами, ті, хто, наприклад, повернуться з армії, отримають ті самі 10 тисяч і прогнозовано звільняться самі через нікчемну зарплатню", - зазначають автори публікації.

Скоріш за все, концесію проведуть за процедурою аукціону у системі "Prozorro".