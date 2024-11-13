Porsche презентувала одразу два нових електромобілі Taycan: названі ціни та характеристики

Оновлений Porsche Taycan GTS став помітно потужнішим. Два електромотори тепер видають сумарно 700 к.с. замість 598 к.с., хоча крутний момент знижений з 850 Нм до 790 Нм. Щоправда, максимальна потужність доступна лише на десять секунд у режимі Launch Control, а без нього електромотори можуть видати 605 к.с. замість колишніх 517 к.с.

Розгін з місця до 100 км/год займає 3,3 с, а позначка 200 км/год підкорюється електромобілю за 10,4 с. Максимальна швидкість не змінилася і становить 250 км/год. Зовні версія GTS відрізняється від родичів елементами декору Sport Design і 20-дюймовими колесами. Тяговий батареї ефективною ємністю 97 кВт*год має вистачити на 628 км пробігу за циклом NEDC.

Porsche Taycan 4 став найдоступнішою повнопривідною модифікацією у родині. Два електромотори видають 435 к.с., від 0 до 100 км/год електромобіль розганяється за 4,6 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Taycan 4 може бути задньопривідним, відключаючи передній електромотор для економії заряду батареї ємністю 82,3 або 97 кВт*год. У початкову комплектацію входять матричні фари, адаптивна пневмопідвіска та 19-дюймові колеса.

Taycan GTS та Taycan 4 завершили оновлення сімейства, яке тепер налічує 17 версій (з урахуванням різних типів кузова). Нові варіанти прибудуть до дилерів у першому кварталі 2025 року, проте замовлення можна оформити вже зараз. У Німеччині седан Porsche Taycan 4 коштує від 106 тисяч євро, а за драйверський Taycan GTS доведеться викласти щонайменше 148 тисяч євро.