UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

Фото: Porsche представила унікальну кавомашину (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Porsche у співпраці з італійським виробником висококласних еспресо-машин La Marzocco презентували лімітовану серію кавоварок для еспресо під назвою Porsche x La Marzocco Linea Micra кольору Slate Grey за ціною у 6555 доларів та версію Martini Racing за 6949 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цікаво, що усі екземпляри лімітованої кавомашини були розкуплені менш ніж за день. Кожен з варіантів незвичного побутового приладу Porsche обмежений 911 одиницями. Покупці можуть вибрати або оригінальний колір Porsche Slate Grey Neo, або ліврею Martini Racing, яка черпає натхнення з класичного 911 Carrera RSR.

У багатьох кав’ярнях, які спеціалізуються на еспресо, використовуються автомати La Marzocco. Звичайно, небрендовий варіант кавомашини обійдеться покупцям приблизно в 3900 доларів.

Примітно, що La Marzocco вклав у цю машину кілька фрагментів ДНК Porsche. Наприклад, поворотні ручки походять від селектора режимів водіння в сучасних Porsche. Дисплей тиску імітує тахометр у Porsche, а піддон для крапель має сітку, "натхненну Porsche GT3 Touring". Як і у випадку з будь-якою іншою Linea Micra, власники можуть дистанційно керувати машиною через додаток La Marzocco Home.

Окрім того, Porsche та La Marzocco також представили кавомолку Pico Espresso від Porsche, ціна якої становить 1840 доларів, а також два набори чашок для еспресо та блюдця за 90 доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КаваPorsche