Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

Цікаво, що усі екземпляри лімітованої кавомашини були розкуплені менш ніж за день. Кожен з варіантів незвичного побутового приладу Porsche обмежений 911 одиницями. Покупці можуть вибрати або оригінальний колір Porsche Slate Grey Neo, або ліврею Martini Racing, яка черпає натхнення з класичного 911 Carrera RSR.

У багатьох кав’ярнях, які спеціалізуються на еспресо, використовуються автомати La Marzocco. Звичайно, небрендовий варіант кавомашини обійдеться покупцям приблизно в 3900 доларів.

Примітно, що La Marzocco вклав у цю машину кілька фрагментів ДНК Porsche. Наприклад, поворотні ручки походять від селектора режимів водіння в сучасних Porsche. Дисплей тиску імітує тахометр у Porsche, а піддон для крапель має сітку, "натхненну Porsche GT3 Touring". Як і у випадку з будь-якою іншою Linea Micra, власники можуть дистанційно керувати машиною через додаток La Marzocco Home.

Окрім того, Porsche та La Marzocco також представили кавомолку Pico Espresso від Porsche, ціна якої становить 1840 доларів, а також два набори чашок для еспресо та блюдця за 90 доларів.