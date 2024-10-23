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Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

Середа 23 жовтня 2024 13:59
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Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf Фото: Porsche представила унікальну кавомашину (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Porsche у співпраці з італійським виробником висококласних еспресо-машин La Marzocco презентували лімітовану серію кавоварок для еспресо під назвою Porsche x La Marzocco Linea Micra кольору Slate Grey за ціною у 6555 доларів та версію Martini Racing за 6949 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цікаво, що усі екземпляри лімітованої кавомашини були розкуплені менш ніж за день. Кожен з варіантів незвичного побутового приладу Porsche обмежений 911 одиницями. Покупці можуть вибрати або оригінальний колір Porsche Slate Grey Neo, або ліврею Martini Racing, яка черпає натхнення з класичного 911 Carrera RSR.

Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

У багатьох кав’ярнях, які спеціалізуються на еспресо, використовуються автомати La Marzocco. Звичайно, небрендовий варіант кавомашини обійдеться покупцям приблизно в 3900 доларів.

Примітно, що La Marzocco вклав у цю машину кілька фрагментів ДНК Porsche. Наприклад, поворотні ручки походять від селектора режимів водіння в сучасних Porsche. Дисплей тиску імітує тахометр у Porsche, а піддон для крапель має сітку, "натхненну Porsche GT3 Touring". Як і у випадку з будь-якою іншою Linea Micra, власники можуть дистанційно керувати машиною через додаток La Marzocco Home.

Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

Окрім того, Porsche та La Marzocco також представили кавомолку Pico Espresso від Porsche, ціна якої становить 1840 доларів, а також два набори чашок для еспресо та блюдця за 90 доларів.

Porsche представила унікальну кавомашину за ціною Volkswagen Golf

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