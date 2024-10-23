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Porsche представила уникальную кофемашину по цене Volkswagen Golf

Среда 23 октября 2024 13:59
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Porsche представила уникальную кофемашину по цене Volkswagen Golf Фото: Porsche представила уникальную кофемашину (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Porsche в сотрудничестве с итальянским производителем высококлассных эспрессо-машин La Marzocco представила лимитированную серию кофеварок для эспрессо под названием Porsche x La Marzocco Linea Micra цвета Slate Grey по цене в 6555 долларов и версию Martini Racing за 6949 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Интересно, что все экземпляры лимитированной кофемашины были раскуплены менее чем за день. Каждый из вариантов необычного бытового прибора Porsche ограничен 911 единицами. Покупатели могут выбрать либо оригинальный цвет Porsche Slate Grey Neo, либо ливрея Martini Racing, черпающую вдохновение из классического 911 Carrera RSR.

Porsche представила уникальную кофемашину по цене Volkswagen Golf

Во многих кафе, специализирующихся на эспрессо, используются автоматы La Marzocco. Конечно, небрендовый вариант кофемашины обойдется покупателям примерно в 3900 долларов.

Примечательно, что La Marzocco вложил в эту машину несколько фрагментов ДНК Porsche. К примеру, поворотные ручки происходят от селектора режимов вождения в современных Porsche. Дисплей давления имитирует тахометр у Porsche, а поддон для капель имеет сетку, "вдохновенную Porsche GT3 Touring". Как и в случае с любой другой Linea Micra, владельцы могут дистанционно управлять машиной через приложение La Marzocco Home.

Porsche представила уникальную кофемашину по цене Volkswagen Golf

Porsche и La Marzocco также представили кофемолку Pico Espresso от Porsche, цена которой составляет 1840 долларов, а также два набора чашек для эспрессо и блюдца за 90 долларов.

Porsche представила уникальную кофемашину по цене Volkswagen Golf

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