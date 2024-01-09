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Порошенку не вірять 75% українців, - соцопитування

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження Active Group в "Інтерфакс Україна".

Згідно з результатам опитування, Петру Порошенку скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру "Європейської солідарності" лише 5,2% опитаних.

Також 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою для України. Ще 41% опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України і лише 6,5% респондентів мають протилежну думку.

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4% та повністю не довіряють 55,5% опитаних, Юлії Тимошенко - 29% та 55,1% відповідно.

Щодо лідерів опитування, то президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71% респондентів.

На другому місці - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2% та повністю довіряють 20,9% респондентів.

Також, згідно з результатами опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України.  Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору. 

Метод проведення дослідження: анкетування громадян віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

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Петро Порошенко