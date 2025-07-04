Порошенку дорікнули, що не відновив музей Шухевича

"Цього тижня Україна відзначає річницю з дня народження Романа Шухевича - головнокомандувача УПА. Садиба у селі Білогорща на Львівщині, в якій загинув командир, з часом стала музеєм. 1 січня 2024 року її зруйнував російський "Шахед". Порошенко пообіцяв виділити 4 млн гривень на відновлення садиби і не зробив цього", - написав Гладких.

Експерт пригадав Порошенку, як той обіцяв відновити музей на його ж руїнах.

"В січні 2024 року на розвалинах історичної будівлі стояв з мікрофоном перед телекамерами Петро Порошенко і говорив, що з дружиною, Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Пройшло півтора роки. День народження Шухевича. На руїнах його садиби, яку за власний кошт пообіцяв відновити Порошенко, замість нових стін, буяють метрові бур’яни", - написав Гладких.

Експерт дорікнув Порошенку і в тому, що 100 тисяч доларів для відновлення музею той не знайшов, проте знайшов 1 млн доларів для власних синів.

"Невідомо, що мав на увазі Петро Олексійович, коли обіцяв щось залишити нащадкам. Хоча саме в цей час на відпочинку в Туреччині він подарував мільйон доларів синам, які приїхали провести на морі час з батьком. Можливо це був подарунок до річниці Шухевича, хто зна. Руїни музею-садиби Шухевича, які поростають бур’янами - це діагноз усім політикам на чолі з Порошенком, які 35 років не виконують обіцяного", - написав Гладких.