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Порошенко: Зеленський пропонував виборцям "кульки"

Новини » Політика    30.07.2019 - 11:37
Порошенко: Зеленський пропонував виборцям "кульки"
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Порошенко зазначив, що Зеленський не Голобородько

Президент України Володимир Зеленський під час виборчої кампанії пропонував виборцям надію і "кульки". Таку думку висловив п'ятий президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Українській правді".

Зокрема, Порошенко каже, що буде радий, якщо вибір українців - нинішній глава держави Володимир Зеленський та його партія "Слуга народу" - виправдається, і країна стане сильнішою і кращою при нинішній владі. Але вважає, що ця команда продавала людям повітря.

"Це була блискуче проведена кампанія Зеленським. На сході, заході, в центрі прихильникам Росії, прихильникам ЄС і НАТО він говорив те, що вони хочуть чути, насправді не представляючи програму. Це теж технологія. Ця технологія перемогла. Я повинен це визнати", - сказав він.

Поки попередня влада несла на програних виборах п'ятирічний "тягар відповідальності" за країну, говорить Порошенко, Зеленський пропонував виборцям надію і "кульки".

"Буду щасливий, якщо цей їхній вибір виправдається. Аргументом "за" замість нашого тягаря відповідальності були фільми "Свати", "Слуга народу", відомість 95 Кварталу і віртуальне життя, що умілими технологічними механізмами перекладали на реальне життя. Ось тут я можу точно сказати, що цього не буде. Зеленський не Голобородько, це точно. Але люди це ототожнювали. Це також технологія, яка спрацювала", - пояснив він.

При цьому зараз Порошенко налаштований конструктивно до монобольшинству, яке буде в Раді.

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