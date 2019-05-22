Порошенко: Зеленский начал работу с нарушения Конституции

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал решение распустить Раду

Решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады принято с нарушением Конституции. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время открытия пространства "Ветеранський намет" на Книжном Арсенале в Киеве.

"Это естественное желание президента - иметь большинство в Верховной раде. И я в свое время, имея выборы 25 мая, сделал все для того, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Но демократия - это процедура, а Конституция - это Основной закон государства, который надо соблюдать", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Верховную раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту – даже если это ему нужно.

"А тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента. Первое: это отсутствие коалиции, которая зафиксирована, и должна быть четко пройдена вся процедура. И второе – это нельзя делать позже, чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий парламента. Эта команда, к сожалению, начала деятельность с нарушения Конституции", - подчеркнул Порошенко.