ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко: Зеленский начал работу с нарушения Конституции

Новости » Выборы 2019    22.05.2019 - 18:28
Порошенко: Зеленский начал работу с нарушения Конституции
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал решение распустить Раду

Решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады принято с нарушением Конституции. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время открытия пространства "Ветеранський намет" на Книжном Арсенале в Киеве.

"Это естественное желание президента - иметь большинство в Верховной раде. И я в свое время, имея выборы 25 мая, сделал все для того, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Но демократия - это процедура, а Конституция - это Основной закон государства, который надо соблюдать", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Верховную раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту – даже если это ему нужно.

"А тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента. Первое: это отсутствие коалиции, которая зафиксирована, и должна быть четко пройдена вся процедура. И второе – это нельзя делать позже, чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий парламента. Эта команда, к сожалению, начала деятельность с нарушения Конституции", - подчеркнул Порошенко.

 

На Книжном Арсенале по просьбе журналистов прокомментировал политическую ситуацию в стране. Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых «мирных соглашений с Россией» должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакая не «мирное соглашение». Очень советовал бы команде нового Президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, что напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства. Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – превыше всего, Россия – агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко. Также, несмотря на роспуск Верховной Рады Президентом в нарушение положений Конституции, моя команда будет принимать участие в выборах в Парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором произойдет очень серьезное обновление партии и партийного списка. Призываю все демократические силы немедленно начать переговоры относительно формата участия в парламентских выборах. Имеем не допустить реванша.

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 22 мая 2019 г.

 

Зеленский назначил нового замглавы АП Разумков возглавит политическую силу "Слуга народа"
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко Петрдосрочные выборыВладимир Зеленский
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь