Порошенко: Зеленский начал работу с нарушения Конституции

Порошенко прокомментировал решение распустить Раду
Решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады принято с нарушением Конституции. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко во время открытия пространства "Ветеранський намет" на Книжном Арсенале в Киеве.
"Это естественное желание президента - иметь большинство в Верховной раде. И я в свое время, имея выборы 25 мая, сделал все для того, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Но демократия - это процедура, а Конституция - это Основной закон государства, который надо соблюдать", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Верховную раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту – даже если это ему нужно.
"А тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента. Первое: это отсутствие коалиции, которая зафиксирована, и должна быть четко пройдена вся процедура. И второе – это нельзя делать позже, чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий парламента. Эта команда, к сожалению, начала деятельность с нарушения Конституции", - подчеркнул Порошенко.
На Книжном Арсенале по просьбе журналистов прокомментировал политическую ситуацию в стране. Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых «мирных соглашений с Россией» должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никакая не «мирное соглашение». Очень советовал бы команде нового Президента развеять эти слухи, которые были или неудачным экспромтом, или сознательным шагом, что напрямую угрожает целостности и суверенитета нашего государства. Уверен, что надо сохранять наработанные за 5 лет позиции: Украина – превыше всего, Россия – агрессор, а мировая солидарность с Украиной должна быть прочной, как при Порошенко. Также, несмотря на роспуск Верховной Рады Президентом в нарушение положений Конституции, моя команда будет принимать участие в выборах в Парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором произойдет очень серьезное обновление партии и партийного списка. Призываю все демократические силы немедленно начать переговоры относительно формата участия в парламентских выборах. Имеем не допустить реванша.Опубликовано Петром Порошенко Среда, 22 мая 2019 г.