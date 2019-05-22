Порошенко: Зеленський почав роботу з порушення Конституції

Порошенко прокоментував рішення розпустити Раду
Рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради ухвалене з порушенням Конституції. Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко під час відкриття простору "Ветеранський намет" на Книжковому Арсеналі у Києві.
"Це природне бажання президента - мати більшість у Верховній раді. І я свого часу, маючи вибори 25 травня, зробив все для того, щоб провести дочасні парламентські вибори. Але демократія - це є процедура, а Конституція - це є Основний закон держави, якого треба обов’язково дотримуватися", - сказав Порошенко.
Він зазначив, що Верховну раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту – навіть якщо це для нього потрібно.
"А тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента. Перше: це відсутність коаліції, яка зафіксована, і має бути чітко пройдена вся процедура. І друге – це не можна робити пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень парламенту. Ця команда, на жаль, почала діяльність з порушення Конституції", - наголосив Порошенко.
На Книжковому Арсеналі на прохання журналістів прокоментував політичну ситуацію в країні. Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих «мирних угод з Росією» має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не «мирна угода». Дуже радив би команді нового Президента розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності та суверенітету нашої держави. Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор, а світова солідарність з Україною має бути міцною, як при Порошенку. Також попри розпуск Верховної Ради новим Президентом у порушення положень Конституції, моя команда братиме участь у виборах до Парламенту і переможе у виборах. Найближчим часом ми зберемо з’їзд партії, на якому відбудеться дуже серйозне оновлення і партії, і партійного списку. Закликаю усі демократичні сили негайно почати переговори щодо формату участі у парламентських виборах. Маємо не допустити реваншу.Опубліковано Петром Порошенком Середа, 22 травня 2019 р.