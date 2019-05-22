Порошенко: Зеленський почав роботу з порушення Конституції

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко прокоментував рішення розпустити Раду

Рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради ухвалене з порушенням Конституції. Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко під час відкриття простору "Ветеранський намет" на Книжковому Арсеналі у Києві.

"Це природне бажання президента - мати більшість у Верховній раді. І я свого часу, маючи вибори 25 травня, зробив все для того, щоб провести дочасні парламентські вибори. Але демократія - це є процедура, а Конституція - це є Основний закон держави, якого треба обов’язково дотримуватися", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Верховну раду можна розпускати не тоді, коли забажається президенту – навіть якщо це для нього потрібно.

"А тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій президента. Перше: це відсутність коаліції, яка зафіксована, і має бути чітко пройдена вся процедура. І друге – це не можна робити пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення терміну повноважень парламенту. Ця команда, на жаль, почала діяльність з порушення Конституції", - наголосив Порошенко.