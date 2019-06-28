У Порошенко заявляют о возможных обысках в открытом офисе ЕС

В "Открытом офисе" партии "Европейская солидарность" (ЕС) планируются обыски с целью парализовать работу избирательного штаба. Об этом на брифинге заявила народный депутат, член команды "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Кроме того, по словам Сюмар, в Украине началась масштабная "грязная" кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных сил.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает – это основания и причины? Мы усматриваем в этом сугубо политические мотивы – как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать", – подчеркнула Сюмар.

"Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", – добавила нардеп.

Она отметила, что во второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.

"Это уже было. Где результаты расследования? Но в этот раз нацелены будто в конкретных лиц, а на самом деле бьют по всем, кто защищал и защищает страну. Когда имитация расследований с псевдообвинениями раздаются за считанные недели до выборов – это не может не быть технологией. Это прямая избирательная технология", – убеждена Сюмар.

По словам политика, команда Порошенко считает это местью за активную позицию по "реваншистским событиям", которые происходят в Украине.

"Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизацию и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалицию стран, которые поддержали Украину и покинули зал ПАСЕ", – напомнила народный депутат.

Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые обьединили публичные позиции Портнова и ГБР.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос – каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу информации Портнову – это слив информации России, что явно ослабляет украинскую армию", – отметила Сюмар.

В качестве примера она привела постановление бориспольского суда относительно обысков одного из членов списка "Европейской солидарности". "Не подследственность ГБР, не указанный следователь, а следователь не знает статус Бирюкова – будь он или подозреваемый, или свидетель", – отметила Сюмар.

"Такие действия, заявления и шаги вызывают у нас иронию. Ведь в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А тех, кто прямо противостоял Путину и его войскам. Как на дипломатических фронтах, так и на реальных фронтах. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые хотят уничтожения Украины как независимого государства", – подчеркнула член команды.

Она также сообщила, что "Европейская солидарность" будет обращаться и в наблюдательные миссии и международные структуры, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам. Партия и впредь будет последовательно защищать украинские интересы и стоять на пути всем проявлениям пророссийского реванша, резюмировала Сюмар.