Порошенко заявив, що готує терміновий вантаж на фронт

Пʼятий президент Петро Порошенко заявив, що спільно з волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook .

"Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж - сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг", - повідомив Порошенко.

Також для волонтерських пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини - вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю.