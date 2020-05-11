У Порошенко заявили, что Зеленский ведет Украину в СССР

Партия Петра Порошенко требует от власти остановить нарушение конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые силой удерживают в Украине граждан, которые имеют законную работу в странах Европейского союза. Об этом говорится в заявлении политсилы, передает РБК-Украина.

Так, в "Европейской солидарности" заявили, что во время президентства Порошенко власть приложила немало усилий, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, тогда как нынешняя власть хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе.

"Власть Зеленского "безвиз" заменила на "безвыезд". Пока украинцы хотят, чтобы Украина неуклонно приближалась к членству в Европейском союзе, Зеленский упрямо ведет нас в СССР", - считают в партии.

У Порошенко подчеркнули, что украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу.

"Власть должна сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройство. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы. Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должен быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине", - говорится в обращении политсилы.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал вероятность отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19. По словам Жовквы, государство всего лишь постепенно открывают свои границы для иностранцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Он также выразил сомнения, что до конца года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.