У Порошенко заявили, что власть теряет контроль над ситуацией в стране

Фото: Яна Зинкевич (eurosolidarity.org)

В политсиле настаивают на необходимости немедленного проведения внеочередной сессии ВР

Заявления местных органов самоуправления, которые не согласны с решениями центральной власти по противоэпидемическим мероприятиям, свидетельствуют, что власть теряет контроль над ситуацией в стране.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность", врач-доброволец Яна Зинкевич на своей странице в Facebook.

Она настаивает на необходимости немедленного проведения внеочередной сессии парламента для производства срочных антикризисных мер.

"Демарши Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний COVID-19 - это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала из-за эпидемиологической ситуацией, а теперь и политической", - пишет Зинкевич.

По ее мнению, уже давно стало понятно, что "карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью не имеет".

"Безответственность власти, отсутствие срочных шагов для борьбы с пандемией подвергают страну на риск повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей. Поэтому действовать нужно немедленно", - добавляет депутат.

Она также напомнила, что "Европейская солидарность" требует принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезни. Кроме того, по ее мнению, Кабинет министров и Офис президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусная фонд.

"Без конкретных и прозрачных действий центра регионы и дальше бесконтрольно удаляться от четкой вертикали, не понимая шагов власти", - резюмировала Зинкевич.

Напомним, ранее глава Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко назвал случайным попадания Луцка в "красную" зону карантина. Несмотря на это в городе обязаны выполнить решение об усилении карантина.