У Порошенка заявили, що влада втрачає контроль над ситуацією в країні 

Фото: Яна Зінкевич (eurosolidarity.org)

У політсилі наполягають на необхідності негайного проведення позачергової сесії ВР

Заяви місцевих органів самоврядування, які не погоджуються з рішеннями центральної влади щодо протиепідемічних заходів, свідчать, що влада втрачає контроль за ситуацією в країні. Про це заявила народний депутат з фракції "Європейська солідарність", лікар-доброволець Яна Зінкевич на своїй сторінці у Facebook. Вона наполягає на необхідності негайного проведення позачергової сесії парламенту задля провадження термінових антикризових заходів. "Демарші Луцької та Тернопільської міських рад, а також шокуюча щоденна статистика захворювань на COVID-19 - це свідчення того, що влада втратила контроль. Спочатку за епідеміологічною ситуацією, а тепер і політичною", - пише Зінкевич.

На її думку, вже давно стало зрозуміло, що "карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою не має".

"Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків для боротьби із пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки й великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно", - додає народний депутат.

Вона також нагадала, що "Європейська солідарність" вимагає ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед - про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Крім того, на її думку, Кабінет міністрів та Офіс президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

"Без конкретних і прозорих дій центру регіони й далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади", - резюмувала Зінкевич.

Нагадаємо, раніше голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко назвав випадковим попадання Луцька в "червону" зону карантину. Попри це в місті зобов'язані виконати рішення про посилення карантину.