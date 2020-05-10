У Порошенко заявили, что власть ограничивает право на свободное передвижение для украинцев

Пятый президент Петр Порошенко добыл для Украины безвіи, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе, тогда как нынешняя власть, прикрываясь пандемией COVID 19, ограничивает право на свободное передвижение для украинцев. Об этом написал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Мы гордились, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые ближайшие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения - о привязке открытия границ до окончания войны на Донбассе", - написала Геращенко.

Политик также убеждена, что у президента Зеленского усиливают контроль над украинцами и строят авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин тут ни к чему. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология - взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы к правительству и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", - резюмировала Геращенко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал вероятность отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19. По словам Жовквы, государства лишь постепенно открывать свои границы для иностранцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пандемия коронавируса не разрушит безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза. Он также выразил сомнения, что до конца года мировые авиакомпании полноценно возобновят перелеты.