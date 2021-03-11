У Порошенко заявили, что СБУ "фабрикует" еще одно дело против него
Адвокаты пятого президента Петра Порошенко заявили, что Службе безопасности Украины якобы поручено сфабриковать очередное дело против него.
Об этом заявил адвокат Илья Новиков на брифинге в "Интерфакс-Украина".
"Сейчас по нашей информации СБУ поручено в короткие сроки найти что-то на Порошенко. Это полностью совпадает с тем, что мы видим в поведении и СБУ, и Офиса президента, и Офиса генпрокурора", - заявил Новиков.
В свою очередь, адвокат Игорь Головань также напомнил, что для выполнения задач по преследованию Петра Порошенко ГБР грубо нарушает закон и пользуются "прикрытием" скандального Печерского суда.
"Ради того, чтобы досадить Петру Порошенко - лидеру оппозиции, чтобы организовать политические преследования в удобном для них Печерском суде, фактически поставлено вне закона всю деятельность центрального аппарата Государственного бюро расследований. Потому что они же не могут обращаться в разные суды, они обращаются только к Печерскому, не только в делах Петра Порошенко, но и всех других", - убежден Головань.
Адвокат также отметил, что во время отчета в Верховной раде глава ГБР сказал народным депутатам, что местонахождение ГБР определяется в соответствии с разъяснением Верховного суда по месту юридического адреса. Впрочем, по словам адвокатов, такого разъяснения нет.
По словам Голованя, недавно Киевский апелляционный суд отказал в ходатайстве представителю прокуратуры и подтвердил, что дела, которые расследует ГБР, должны рассматриваться Шевченковским районным судом Киева, а не Печерским.
Напомним, ранее адвокаты Порошенко утверждали, что дело против него и политических деятелей США по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от ОПЗЖ базировалась на информационном фейка одного из российских сайтов. НАБУ дело закрыто 25 января 2021 года.