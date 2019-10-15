Порошенко заявил, что никакие должности его не интересуют

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко обьяснил свою позицию

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Єврорейська солидарность" Петр Порошенко обещает делать все для защиты Украины и ее интересов. Об этом он сказал в интервью "Прямому каналу".

"Я хотел бы, чтобы четко была известна позиция Порошенко. Моя мотивация для того, чтобы сейчас делать политические заявления заключается исключительно в том, чтобы защитить украинские интересы и никак не связана с попыткой занять любые должности", – сказал политик.

Лидер "ЕС" заверил, что никакие должности его не интересуют.

"У меня есть совершенно четкая мотивация – защитить Украину. И для этого я буду делать все, что в моих силах", - подчеркнул Порошенко.