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Порошенко заявив, що ніякі посади його не цікавлять

Новини » Політика    15.10.2019 - 12:38
Порошенко заявив, що ніякі посади його не цікавлять
Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко пояснив свою позицію

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Єврорейська солідарність" Петро Порошенко обіцяє робити все для захисту України та її інтересів. Про це він сказав в інтерв’ю "Прямому каналу".

"Я хотів би, щоб чітко була відома позиція Порошенка. Моя мотивація для того, щоб зараз робити політичні заяви полягає виключно в тому, щоб захистити українські інтереси і аж ніяк не пов’язана зі спробою зайняти будь-які посади", – сказав політик.

Лідер "ЄС" запевнив, що жодні посади його не цікавлять.

"У мене є абсолютно чітка мотивація – захистити Україну. І для цього я буду робити все, що є в моїх силах", - наголосив Порошенко.

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Новини України Порошенко ПетроЄвропейська солідарність
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