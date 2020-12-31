ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Порошенко заявил, что в 2018 санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Автор: РБК-Украина

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ППК "Вагнер".

Об этом Порошенко заявил в интервью "5 каналу".

"Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что не даст закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены.

Самые читаемые новости

"Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к уничтожению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту", - добавил пятый президент.

По словам Порошенко, спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами.

Кроме того, он посоветовал создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность "расследования, которое точно будет проведено".

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском.

Имена многих из 33 задержанных в Беларуси боевиков есть в украинской базе "Миротворец" - как участников войны на Донбассе.

Беларусь 14 августа выдала России 32 боевиков, а президент Украины Владимир Зеленский назвал такой шаг несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская ФедерацияЕвропейская солидарность