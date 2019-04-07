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Порошенко заверил, что услышал избирателей

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 21:44
Порошенко заверил, что услышал избирателей
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявил, что имеет видение шагов на 5 лет

Действующий глава государства и кандидат в президенты на выборах 2019 Петр Порошенко заверил, что услышал и тех украинцев, которые поддержали его в первом туре выборов, и тех, кто голосовал против него. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина" 7 апреля.

В то же время он подчеркнул, что на следующие пять лет имеет четкое видение того, что необходимо сделать с учетом уроков прошлых пяти лет.

По мнению Порошенко, на стадионе "Олимпийский" во время дебатов кандидатов ключевая позиция – не только то, что будет сказано о будущем, но и то, какие выводы сделаны.

Президент напомнил, что 31 марта сразу же по завершению обнародования результатов экзит-полов подчеркнул: "К тем, кто голосовал за меня, и к тем, кто не голосовал за меня – я вас услышал. И это был, возможно, один из самых трудных уроков в моей жизни. Это абсолютно сильный стимул для того, чтобы мной были проанализированы все пять лет, включительно со всеми ошибками, которые были сделаны. И на следующие пять лет этот урок я очень хорошо усвоил".

Отвечая на вопрос, что может измениться, Порошенко отметил: "Твердо будут изменены ключевые вещи. Произойдут существенные изменения в команде. Будет большое количество новых молодых людей".

Он отметил, что сейчас анализирует большое количество предложений и они будут представлены.

"Твердо будут продолжены реформы, которые обеспечат экономический рост и преодоление бедности и обеспечения благосостояния", - добавил президент.

"Будет существенно укреплена обороноспособность государства", - также сказал он.

Порошенко подчеркнул, что будет резко ускорен и экономический рост, и наше движение в Евросоюз. "Уже в декабре месяце будет предложено странам-членам НАТО подписать План действий относительно членства в НАТО", - сказал кандидат.

Глава государства пообещал, что будут возвращены домой украинцы, которых сейчас держат в тюрьмах Москвы как военнопленных.

"Будет сделано большое количество шагов, которые значительно укрепят мир, потому что это будет сейчас моим первым приоритетом", - подчеркнул президент.

Порошенко сообщил, что состоится его визит в Берлин. "Сегодня есть заявление наших партнеров о том, что срочно будет возобновлена деятельность Нормандского формата", - добавил он.

"Нам есть что делать. Мы точно знаем куда, когда и как двигаться", - подчеркнул президент.

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