Порошенко защитил Меркель от критики Трампа, - Politico

Пятый президент Украины Петр Порошенко защитил канцлера Германии Ангелу Меркель от критики президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Politico.

Как отмечается, в четверг Порошенко опроверг критику Германии его преемником Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что Берлин не сделал достаточно, чтобы помочь защитить Украину от России.

Порошенко заявил, что санкции, которые наказывают Россию за ее военную агрессию в Украине, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

"Поддержка, которую оказал ЕС, беспрецедентна", – заявил Порошенко.