Порошенко: зараз немає нічого важливішого, ніж забезпечити армію зброєю, технікою і грошима

П'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки на південний напрямок передав техніку одній із новостворених бригад Десантно-штурмових військ, яка зараз проводить бойове злагодження. Десантникам привезли 5 вантажівок DAF з мобільними лазнями на причепах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За його словами, сьогодні всі ресурси мають йти перш за все на забезпечення Збройних сил України, в тому числі і фінансові.

За словами десантників, які готуються до жорстоких боїв із ворогом, зараз грошове забезпечення не перевищує 25 тисяч гривень.

"З 2014 року ми робили все для того, щоб створити Збройні сили, підвищувати грошове забезпечення українських воїнів. І зараз ми будемо робити все для того, щоб гідно платили бійцям", - заявив Порошенко.

На думку політика, замість того, щоб витрачати кошти державного бюджету на другорядні статті, треба спрямувати їх виключно на армію.

"Зараз нічого важливішого для нас, ніж забезпечити воїнів зброєю, зарплатами, медичним обслуговуванням, виплатами родинам загиблих, компенсаціями за поранення - нічого важливішого не існує", - переконаний він.