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Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році реформу церкви

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Вівторок 27 грудня 2022 14:15
Порошенко закликав владу завершити розпочату у 2018 році реформу церкви Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пʼятий президент Петро Порошенко привітав рішення КСУ щодо закону про перейменування церкви московського патріархату. Він закликав владу продовжити розпочату у 2018 році роботу і сприяти об'єднанню українських православних в українській церкві. .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Нарешті і затримкою в більш як три роки Конституційний Суд визнав відповідним українському законодавству наш закон про правдиву назву московської церкви. Вітаю з мудрим рішенням", - написав Порошенко.

За його словами, три роки Україна і український народ чекали приведення ситуації в українському православ‘ї у відповідність до Томосу Вселенського Патріарха.

"Московська церква не має маскуватись під українську, церкві окупанта не місце в Україні! Органам виконавчої влади належить завершити розпочату ще у 2018 році роботу і сприяти об‘єднанню українських православних в українській Церкві", - наголосив Порошенко.

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