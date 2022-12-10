UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко закликав США дати ЗСУ далекобійну зброю

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон закликав США дати Україні далекобійну зброю. Це потрібно для ураження складів та командних центрів армії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в ефірі CNN.

Також Порошенко зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони та винищувачів для захисту цивільних об’єктів критичної інфраструктури.

"Зброї ніколи не буває достатньо. Ми це розуміємо, і ситуація крок за кроком покращується. У нас є німецькі Gepard, у нас є німецькі IRIS-3, ми сподіваємося, що дуже скоро буде американська ППО. Зараз це потрібно не лише на передовій, а й для того, щоб закрити небо на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури по всій країні. Тому що марно постачати генератори і конвертери без ППО", - заявив Порошенко.

На його думку, постачання нам енергетичного обладнання та протиповітряної оборони може змінити правила гри і зупинити РФ від атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

"Я хочу, щоб усі американці зрозуміли, що постачати нам артилерію, реактивні системи залпового вогню більшої дальності - не питання можливого удару по території росії. Ми цього не робимо. Це питання довіри. Якщо ми зараз маємо цю довіру, українські Збройні сили мають довіру з боку Америки, нам потрібні ці артилерійські ракети великої дальності. Ми можемо знищити російські склади боєприпасів, російські командні пункти, і це допоможе нам захистити Україну, і відповідно це допоможе нам захистити Європу. Тому що зараз не п’ята стаття НАТО захищає Європу, а синьо-жовтий щит українських Збройних сил робить цю важливу справу", - резюмував політик.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро ПорошенкоЗбройні сили України