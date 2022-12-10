Порошенко закликав США дати ЗСУ далекобійну зброю

Пʼятий президент Петро Порошенко під час поїздки у Вашингтон закликав США дати Україні далекобійну зброю. Це потрібно для ураження складів та командних центрів армії країни-агресора.

Також Порошенко зазначив, що Україна потребує засобів протиповітряної оборони та винищувачів для захисту цивільних об’єктів критичної інфраструктури.

"Зброї ніколи не буває достатньо. Ми це розуміємо, і ситуація крок за кроком покращується. У нас є німецькі Gepard, у нас є німецькі IRIS-3, ми сподіваємося, що дуже скоро буде американська ППО. Зараз це потрібно не лише на передовій, а й для того, щоб закрити небо на об’єктах критичної енергетичної інфраструктури по всій країні. Тому що марно постачати генератори і конвертери без ППО", - заявив Порошенко.

На його думку, постачання нам енергетичного обладнання та протиповітряної оборони може змінити правила гри і зупинити РФ від атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

"Я хочу, щоб усі американці зрозуміли, що постачати нам артилерію, реактивні системи залпового вогню більшої дальності - не питання можливого удару по території росії. Ми цього не робимо. Це питання довіри. Якщо ми зараз маємо цю довіру, українські Збройні сили мають довіру з боку Америки, нам потрібні ці артилерійські ракети великої дальності. Ми можемо знищити російські склади боєприпасів, російські командні пункти, і це допоможе нам захистити Україну, і відповідно це допоможе нам захистити Європу. Тому що зараз не п’ята стаття НАТО захищає Європу, а синьо-жовтий щит українських Збройних сил робить цю важливу справу", - резюмував політик.