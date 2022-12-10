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Порошенко призвал США дать ВСУ дальнобойное оружие

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Суббота 10 декабря 2022 20:11
Порошенко призвал США дать ВСУ дальнобойное оружие Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко во время поездки в Вашингтон призвал США дать Украине дальнобойное оружие. Это необходимо для поражения составов и командных центров армии страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в эфире CNN.

Также Порошенко отметил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и истребителях для защиты гражданских объектов критической инфраструктуры.

"Оружия никогда не бывает достаточно. Мы это понимаем, и ситуация шаг за шагом улучшается. У нас есть немецкие Gepard, у нас есть немецкие IRIS-3, мы надеемся, что очень скоро будет американская ПВО. Сейчас это нужно не только на передовой, но и для того, чтобы закрыть небо на объектах критической энергетической инфраструктуры по всей стране. Потому что бесполезно снабжать генераторы и конвертеры без ПВО", - заявил Порошенко.

По его мнению, снабжение нам энергетического оборудования и противовоздушной обороны может изменить правила игры и остановить РФ от атаки на объекты критической энергетической инфраструктуры.

"Я хочу, чтобы все американцы поняли, что поставлять нам артиллерию, реактивные системы залпового огня большей дальности - не вопрос возможного удара по территории россии. Мы этого не делаем. Это вопрос доверия. Если мы сейчас имеем это доверие, украинские вооруженные силы имеют доверие со стороны Америки нам нужны эти артиллерийские ракеты большой дальности. Мы можем уничтожить российские склады боеприпасов, российские командные пункты, и это поможет нам защитить Украину, и соответственно это поможет нам защитить Европу. Потому что сейчас не пятая статья НАТО защищает Европу, а сине-желтый щит украинских Вооруженных сил делает это важное дело", - резюмировал политик.

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