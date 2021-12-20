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Порошенко вызвали в ГБР. Могут вручить ходатайство о мере пресечения

Новина українською →
Понедельник 20 декабря 2021 16:24
Порошенко вызвали в ГБР. Могут вручить ходатайство о мере пресечения Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (фото eurosolidarity.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пятого президента Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований. Сегодня ему сообщили о подозрении в государственной измене по "угольному делу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг правоохранители.

Пока не известно, какую меру пресечения правоохранители будут просить для Порошенко.

"Указанное лицо сегодня не прибыло по вызову. Мы его еще раз вызвали на четверг, 23 декабря, на 10 часов. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства о мере пресечения. На то, какой будет эта мера пресечения, будет зависеть от многих факторов. Это и поведение в суде, и оценка рисков", - сказал представитель ДБР.

Как известно, Порошенко стал фигурантом дела о незаконных поставках угля с оккупированной территории Донбасса. Ранее подозрение по этому делу получили нынешний нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Медведчука подозревают в сговоре с украинскими чиновниками для срыва поставок угля из Южной Африки и организации схемы поставки энергоресурса с ОРДЛО. Демчишин, по данным следствия, назначил боевиков руководителями недействующих угольных предприятий на оккупированном Донбассе, с которыми заставил "Центрэнерго" заключить договоры. Благодаря этой схеме пророссийские боевики были профинансированы более чем на 200 млн гривен.

Напомним, по данным источника РБК-Украина, подозрение пятому президенту отправили по почте. Порошенко, по словам его пресс-службы, находится за границей.

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