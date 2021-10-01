Порошенко выступит на тему ситуации в Украине в Швеции

1-3 октября пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко примет участие в международной конференции в сфере безопасности в Висбю (Королевство Швеция) на тему глобальных и региональных вызовов, перспектив сотрудничества и рисков конфронтации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте политсилы.

Мероприятие соберет представителей влиятельных политических, экспертных и аналитических кругов стран Европы и США для закрытого обмена мнениями по геополитической ситуации в мире после выборов в США и ФРГ, развития событий в Афганистане, восточной политики Европейского Союза, в том числе по Украине и России.

По просьбе организаторов Петр Порошенко выступит на тему ситуации в Украине и совершенствования политики ЕС "Восточное партнерство", а также примет участие в дискуссии об отношениях Запада с Россией.

В рамках конференции пятый президент Украины проведет ряд встреч с лидерами мнений Запада.