Порошенко виступить на тему ситуації в Україні в Швеції

1-3 жовтня п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко візьме участь у міжнародній безпековій конференції у Вісбю (Королівство Швеція) на тему глобальних та регіональних викликів, перспектив співпраці та ризиків конфронтації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті політсили.

Захід збере представників впливових політичних, експертних та аналітичних кіл країн Європи та США для закритого обміну думками щодо геополітичної ситуації в світі після виборів у США та ФРН, розвитку подій в Афганістані, східної політики Європейського Союзу, в тому числі щодо України та Росії.

На прохання організаторів Петро Порошенко виступить на тему ситуації в Україні та вдосконалення політики ЄС "Східне партнерство", а також візьме участь у дискусії щодо відносин Заходу з Росією.

У рамках конференції п’ятий президент України проведе низку зустрічей із лідерами думок Заходу.