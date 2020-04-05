У Порошенко выступили против злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией

Фракция "Европейская солидарность" не поддерживает законы, которые позволяют злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией. Об этом написал сопредседатель фракции "ЕС" на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Во время первой внеочередной сессии, на которой обсуждали законы противодействия коронавирусу, наша фракция выступила с предостережениями относительно норм об усилении полномочий МВД и полиции, чрезмерных штрафов и криминализации несоблюдение карантина (именно карантина, а не самоизоляции). "Европейская солидарность" и на рабочей группе, и в зале пыталась отбить эти нормы, убедить коллег, что мы осознаем необходимость карантинных мероприятий и самоизоляции для преодоления пандемии, но еще больше осознаем риски произвола силовых структур и узурпации власти в украинских реалиях. Нам не удалось сбить эти поправки, к сожалению, а наши предостережения оказались пророческими", - написала Геращенко.

Сопредседатель фракции подчеркнула, что власть, которая не смогла обеспечить гражданам доступными защитными средствами, в условиях реального обеднения населения переходит грани истерии.

"Самая дешевая маска стоит 18 гривен. Менять ее надо каждые два часа. Очевидно, в местах массового скопления надо быть в маске. Но теперь за проход по улице без маски штраф. Метро и городской транспорт не работают. В супермаркет можно уехать только на машине. Супермаркеты работают. Но власть заговорила о запрете пользоваться и собственным авто. С собакой выйти в грязный двор можно. С ребенком по парку прийти в ближайшую аптеку или продуктовый - нет. Двум людям с симптомами коронавируса выходить в аптеку можно. Трем здоровым - нет. В супермаркете стоять в очереди можно. В сквере пересечься с коллегами в рабочих делах - нет", - добавила Геращенко.

Кроме того, Геращенко напомнила, что до сих пор за вывоз масок никто не наказан.

"Через выход без маски штраф 17 тысяч грн. А знает ли власть, что некоторые украинцы таскают одну маску уже 3 недели карантина, потому что другой нет. Встречать с обсервации здоровых людей в Новых Санжарах и делать бутафорию можно, а провести информационную кампанию о необходимости самоизоляции для тысяч пассажиров самолетов, поездов, автобусов из Европы уже в разгар эпидемии в странах ЕС - нет. Работать онлайн можно. Но знает ли власть, что интернета уже за 30 км от Киева нет?" - отметила депутат.

Она также обратила внимание, что в ВР некоторые фракции обсуждают возможность введения комендантского времени, не исключила, что фракция "Европейская солидарность" будет выступать за изменения статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления властью под видом борьбы с эпидемией.

"Еще раз подчеркиваю, что я осознаю принципиальность карантинных мероприятий - как ключевого превентивного средства распространения болезни. Но стоит властям впадать в маразм? Мне кажется, эти вопросы нуждаются в серьезной дискуссии правительства и парламента. И очень обидно, что руководство ВР где-то исчезло, самоизолировался и делает вид, что ничего, кроме внеочередных сессий, их не касается. Буду инициировать обсуждение этих вопросов на совещании с лидерами фракций. И не исключено, что наша фракция будет выступать за изменения маразматических статей законов, которые сегодня позволяют злоупотребления и произвол под видом борьбы с эпидемией", - резюмировала Геращенко.

Напомним, в Украине выросла количество подтвержденных случаев заболевания коронавирус. По данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля вирусологической референс-лабораторией подтверждено 1308 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 57 новых случаев.