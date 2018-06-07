Порошенко выразил соболезнования семье Киры Муратовой

Президент написал, что жить в одно время с Кирой Муратовой было большой честью

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества режиссера Киры Муратовой в связи с ее смертью. Об этом он написал в Facebook.

"Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях", - написал президент.

Порошенко добавил, что жить в одно время с Кирой Муратовой "было большой честью".

"Светлая память про Киру Муратову останется в наших сердцах...", - написал он.

Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Чрезвычайно талантливый режиссер,... Опубликовано Петром Порошенко 6 июня 2018 г.

Напомним, 6 июня в Одессе на 84-м году жизни умерла известная украинская режиссер Кира Муратова. Информацию о смерти Муратовой подтвердил ее муж Евгений Голубенко.