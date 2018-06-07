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Порошенко висловив співчуття родині Кіри Муратової

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 02:19
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент написав, що жити в один час з Кірою Муратовою було великою честю

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості режисера Кіри Муратової у зв’язку з її смертю. Про це він написав у Facebook.

"Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях", - написав президент.

Порошенко додав, що жити в один час з Кірою Муратовою "було великою честю".

"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - написав він.

 

Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка,...

Опубліковано Петром Порошенком 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, 6 червня в Одесі на 84-му році життя померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Інформацію про смерть Муратової підтвердив її чоловік Євген Голубенко.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, смерть, режиссер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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