Порошенко висловив співчуття родині Кіри Муратової

Президент написав, що жити в один час з Кірою Муратовою було великою честю
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості режисера Кіри Муратової у зв’язку з її смертю. Про це він написав у Facebook.
"Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях", - написав президент.
Порошенко додав, що жити в один час з Кірою Муратовою "було великою честю".
"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - написав він.
Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка,...Опубліковано Петром Порошенком 6 червня 2018 р.
Нагадаємо, 6 червня в Одесі на 84-му році життя померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Інформацію про смерть Муратової підтвердив її чоловік Євген Голубенко.