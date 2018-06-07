Порошенко висловив співчуття родині Кіри Муратової

Президент написав, що жити в один час з Кірою Муратовою було великою честю

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості режисера Кіри Муратової у зв’язку з її смертю. Про це він написав у Facebook.

"Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка, людина-епоха. Її погляду на цей світ аплодували найвибагливіші критики. Її талант відзначали на найпрестижніших кінофестивалях", - написав президент.

Порошенко додав, що жити в один час з Кірою Муратовою "було великою честю".

"Світла пам'ять про Кіру Муратову залишиться в наших серцях…", - написав він.

Щирі співчуття родині, друзям та шанувальникам творчості Кіри Муратової. Надзвичайно талановита режисерка,... Опубліковано Петром Порошенком 6 червня 2018 р.

Нагадаємо, 6 червня в Одесі на 84-му році життя померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Інформацію про смерть Муратової підтвердив її чоловік Євген Голубенко.