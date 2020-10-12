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Порошенко выписался из больницы

Киев, Понедельник 12 октября 2020 13:05
Порошенко выписался из больницы
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Состояние здоровья Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, улучшилось. Пятого президента выписали из больницы.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В течение последних дней мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от поклонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, поскольку его состояние здоровья улучшилось", - говорится в сообщении пресс-службы пятого президента.

Напомним, ранее стало известно, что Порошенко заболел коронавирусом, у него был положительный тест на COVID-19.

3 октября Марина Порошенко сообщила, что Петр Порошенко был госпитализирован с двусторонним воспалением легких.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 октября в пяти областях Украины и Киеве больничные кровати заполнены на более чем 70%. Всего в Украине больничные койки первой волны для больных коронавирусов заполнены на 60,9%.

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