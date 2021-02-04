У Порошенка висунули Сущенка кандидатом на довиборах в Раду на окрузі Скічко

Український журналіст, колишній в’язень Кремля, перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко стане кандидатом у народні депутати від партії "Європейська солідарність" на довиборах у 197 окрузі (Черкаська область).

Про це повідомив лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Фракцію "Європейської солідарності" у Верховній раді називають спецназом опозиції. І справді, наші депутати - це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть в безнадійній здавалося б ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав весь світ", - наголосив Порошенко.

На його думку, досвід Сущенка допоможе парламентській боротьбі з російською п’ятою колоною. Зараз він очолює партійний осередок на Черкащині, працює над розбудовою і очищенням партії.

"Його обрали першим заступником голови обласної ради. Роман добре знає проблеми черкаського краю і тому принесе в парламенті багато користі - в тому числі і мешканцям області. Саме тому наша партія ухвалила рішення висунути Романа Сущенка кандидатом в народні депутати, щойно будуть оголошені довибори на Черкащині", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше народний депутат від 197-го округу в Черкаській області Олександр Скічко став головою ОДА, і до Верховної Ради мають пройти довибори.

Як відомо, Сущенка звільнили у вересні 2019 року в рамках обміну полоненими між РФ і Україною в форматі 35 на 35.

Перед місцевими виборами він очолив Черкаську обласну організацію партії Європейська солідарність.