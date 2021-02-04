ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Порошенка висунули Сущенка кандидатом на довиборах в Раду на окрузі Скічко

Київ, Четвер 04 лютого 2021 19:33
У Порошенка висунули Сущенка кандидатом на довиборах в Раду на окрузі Скічко
Фото: Роман Сущенко і Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Порошенко ПетроРоман СущенкоЄвропейська солідарністьДовибори в Раду

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся