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Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Південного Судану

НовиниПолітика    17.03.2018 - 18:09
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на Турчинова

Петро Порошенко підписав указ №2206 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у відповідності з резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Південний Судан". Про це йдеться на сайті президента країни.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони України покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Додамо, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що європейські виробники постачають зброю в Африку і Близький Схід, використовуючи оборонні підприємства України в якості посередників.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Порошенко Петро, РНБО, Олександр Турчинов
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