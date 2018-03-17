Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо Південного Судану

Петро Порошенко підписав указ №2206 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у відповідності з резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо Республіки Південний Судан". Про це йдеться на сайті президента країни.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй № 2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки і оборони України покладається на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Додамо, указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що європейські виробники постачають зброю в Африку і Близький Схід, використовуючи оборонні підприємства України в якості посередників.